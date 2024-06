Carlo Costanzia padre decidió romper su silencio en España después de meses de constantes informaciones sobre su familia. El exmarido de Mar Flores se sentó en 'De Viernes' para defender a sus hijos y poner sobre la mesa su verdad sobre la relación con la madre del novio de Alejandra Rubio y también estalló contra Alessandro Lequio.

Este fin de semana el programa de Emma García reveló algunas informaciones inéditas de la visita del italiano a nuestro país y a Telecinco. El reportero Sergio Pérez desveló en Fiesta' que Carlo Costanzia padre e hijo no se habrían visto ni habrían quedado en todo el fin de semana. Tampoco quiso conocer a Alejandra Rubio y mucho menos a la familia de la novia de su hijo.

Según el periodista, el supuesto motivo por el que el italiano no querría ver "ni a Terelu ni a Carmen Borrego" es porque "no tienen la suficiente enjundia o nivel profesional para que él pueda tener una relación con ellas. Las considera de segunda categoría y las compara con María Teresa Campos, a la que sí profesaba mucho respeto."

La confesión de su colaborador hizo estallar a Emma García, que no pudo disimular su malestar. "Me parece una tontería como una casa porque al final, si no las quieres conocer, no las quieres conocer", dijo. "Me parece una gilipollez, no hay por donde cogerlo", espetó la presentadora.