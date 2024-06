Kiko Jiménez puso punto y final a su paso por la actual edición de 'Supervivientes 2024'. La pareja de Sofía Suescun se convirtió en el último expulsado definitivo del reality de Telecinco después de que perdiese el televoto que se abrió contra Blanca Manchón, que continuará como concursante en los Cayos Cochinos.

La decisión de la audiencia provocó un auténtico torrente de emociones en Kiko Jiménez, que se derrumbó después de que Sandra Barneda le dedicase unas emotivas palabras desde el plató de 'Conexión Honduras': "No te tienes que sentir mal. No me gustaría que salieras de esta aventura con una mala sensación. Aguantar 87 días como has aguantado tú, con sentido del humor, pescando, haciendo todo y más y sin quejarte, no es nada fácil".

"Me estoy emocionando contigo", aseguró Barneda mientras veía las imágenes de Jiménez desconsolado, añadiendo: "Solo los grandes pueden llegar tan lejos como vosotros".

"A veces uno se equivoca en cosas. Esto es un concurso. Lo único que se puede decir es que ha sido un acierto que Poseidón te diera una segunda oportunidad. Gracias Kiko de verdad", continuó la presentadora desde Madrid.

Completamente compungido y con los ojos cerrados, Jiménez pronunciarse al respecto, aunque la emoción del momento se lo dificultaba. "Me da pena", aseguró a lágrima viva.

"Es muy duro. Pero cuanto más duro es más cuenta te das de los sentimientos que puedes sentir aquí. He vivido cosas maravillosas, como cuando vino Sofía a verme aquí. Ha sido increíble", dijo el excolaborador de 'Sálvame'.