'Supervivientes' encara la recta final del concurso y los concursantes están haciendo todo lo posible por no salir nominados. Superar una semana sin estar expuestos a la audiencia es una tranquilidad que les acerca más al premio final.

En la última gala de 'Conexión Honduras' Sandra Barneda les descolocó por completo al anunciarles algo que puede poner en peligro el futuro de uno de ellos.

"La lista de nominados no es la que pensáis. Ha cambiado. Os voy a dar información. Tenéis información de que están nominados Aurah, Arkano, Marieta y Gorka, pero la lista se ha modificado", les comunicó. Antes de explicar que en la última gala de 'Supervivientes' Gorka Ibarguren hacía uso del privilegio como "líder de líderes" para salvarse de la nominación y exponer a cambio a Pedro García Aguado.

"Más o menos lo podía intuir, pero mi ingenuidad me hizo pensar que no. Así que nada, otra semana más nominado. Espero que el público me vuelva a salvar como otras veces, pero estoy un poco chafado", explicó el concursante al enterarse.

"No sabía lo del tema del tridente. No conocía ese mecanismo y Marieta y Aurah me lo comunicaron. Pensaba que solo podía salvarse, pero no que eso rebotaría en otra nominación a un concursante. En este caso no me lo tomo a lo personal porque era el único que quedaba por nominar, así que entiendo que lo hiciese así."

"Estamos en la recta final y quería vivir una semana más tranquilo, pero como he dicho forma parte del concurso. Soy un deportista, un competidor y vamos a jugar esta semana que queda con esa nominación. Quiero llegar hasta el final", anunció mientras pedía a los espectadores que le salvaran esta semana.

"Tengo miedo de estar nominado y salir y, como no sabemos lo que queda, quería utilizar ese poder que gané. Por miedo a salir nominado e irme a la calle, la semana pasada lo rechacé, pasé una semana nervioso y con miedo y como dije, muy a mi pesar, no tuve remedio que darle a Pedro", explicó entonces Gorka sobre los motivos que le llevaron a tomar la decisión.