El remate final. O quizás no. Sea como sea, Ángel Cristo ha asestado un duro golpe a su madre, Bárbara Rey -sí, uno más- en su paso por el plató de 'De Viernes'. Ya lanzaba toda una declaración de intenciones en las previas del programa. "Hay dos personas que no deberían perderse la entrevista, que son mi madre y mi hermana", avisa él en la promoción que lanzaba en Telecinco y en la que aparece con la cinta colocada en la cabeza en honor a su padre, después de que su madre y su hermana dijeran que con ese atuendo ha hecho "apología de un maltratador".

Antes de sentarse en 'De Viernes' las especulaciones estaban sembradas. Kiko Matamoros en "Ni que fuéramos' hacía un pronóstico sobre otros temas que tratarían, más allá de las disputas familiares que se remontan antes de la participación de Ángel Cristo en 'Supervivientes'. "Ya le han grabado unas declaraciones que yo creo que son de difícil emisión porque arremete contra la organización de ‘Supervivientes’ de una manera brutal y yo no creo que en la cadena se vayan a prestar a eso por mucha audiencia que les pueda dar ese testimonio", destapó el colaborador.

Sin embargo, en incendio en Telecinco vino de la mano de las declaraciones contra Bárbara Rey. "Le deseo lo mejor del mundo, pero ha tenido muchas oportunidades para demostrarme que me quería de verdad y nunca lo ha hecho. Deseo que los años de vida que le queden, que los viva muy feliz y que me deje en paz" arrancaba Ángel Cristo. Pero esto no era más que el comienzo.

Tras reconocer que no le ha dedicado ni un solo pensamiento durante su estancia en la isla, sí que lanzó una reflexión demoledora: "En Supervivientes he comido muchísimo más que lo que comía con mi madre. Y he estado días, y días sin comer…"

Por si fuese poco, ahondó más en como los trataba su madre, después de que en sus primeras entrevistas en 'De Viernes' ya apuntara a comportamientos más propios de parejas que de madre e hijo. "Mi madre nos ha obligado a darle besos en la boca, en mi caso, hasta la madurez, y era una obligación, porque si me negaba había una discusión", aseguró Ángel Cristo.

Denuncia

Sobre el riesgo de que Bárbara Rey llegue a denunciarlo ha asegurado que "no se atreve porque cuando declaras delante de un juez tienen que decir la verdad, y, además, saben las pruebas con las que cuento". A las declaraciones de su madre en las que asegura que para ella su hijo está muerto, Cristo no ha tenido pelos en la lengua para añadir que "que no me resucite cada vez que necesita dinero".