'Ni que fuéramos' lleva varios días anunciando un gran bombazo para su esperado regreso a la televisión el próximo lunes 3 de junio en TEN TV. El programa anunció una segunda oportunidad de un polémico rostros televisivo que para sorpresa de todos, incluidos los propios colaboradores, era una excompañera con la que no han tenido muy buena relación.

En la tarde de ayer los colaboradores de 'Ni que fuéramos' descubrieron que el gran bombazo que se guardan en la manga es una entrevista en exclusiva con Marta Riesco. La exreportera de Telecinco volverá a la televisión de la mano de algunos de sus enemigos en un encuentro en que se espera que hable a lo largo de las tres horas de entrevista en la que los responsables del programa ya han avanzado que llega a romperse en hasta cuatro ocasiones.

"Creo que todo el mundo es libre para hablar, pero ha sido una de las personas más críticas con todos nosotros y nosotros con ella. Se ha hablado tantísimo de ella y de la vida que la rodeaba. En Telecinco nos van a poner…", comentó Belén Esteban al descubrir su identidad.

"Si quiere, conociendo el perfil, es un auténtico tsunami. La cadena de enfrente va a intentar echar toneladas de tierra por encima de este testimonio, silenciándolo", añadió Kiko Matamoros. "Me parece genial, vamos a arrasAR, pero no me lo imaginaba. Pensaba que con nosotros iba a ser lo último que haría", recalcó Víctor Sandoval con una clara pilla a Ana Rosa Quintana.

Marta Riesco ha decidido romper su silencio cuando se cumple más de un año de su polémico despido de Unicorn Content, productora de Ana Rosa Quintana en la que había estado trabajando delante y detrás de las cámaras durante los últimos años.

La periodista se convirtió en personaje a raíz de su relación con Antonio David Flores, en plena polémica por la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco. Algo que le costó muchos enfrentamientos con los programas en los que trabajo y contra 'Sálvame' a los que acuso de hacer bullying y con los que protagonizó más de un enfrentamiento en directo.