Will Smith ha vuelto a 'El Hormiguero'. El actor se ha vuelto a reencontrar con su gran amigo Pablo Motos para presentar su nueva película 'Bad Boys' que llegará a los cines el próximo 7 de junio.

La entrada del actor al plató del programa generó una gran expectación y Pablo Motos no pudo disimular la alegría que sintió al verle de nuevo allí. "Mírame, soy el hombre más feliz de la tierra en este momento", le dijo el presentador.

"Pablo, tú eres muy guapo… ¿Qué has estado haciendo?", le preguntó el actor haciendo gala de su mejor español mientras se ponía al día con Motos, que no tardó en recordar que esta era la novena visita del actor norteamericano a ‘El Hormiguero’. "A la 10 pasas a ser invitado VIP del programa… lo que pasa es que te falta una, no pasa nada".

Además de contarse como han ido sus vidas durante el tiempo que no se han visto, también han hablado de la película que el actor fue a presentar. También contó cómo es trabajar como actor y cómo los años han ido haciendo mella en su carrera.

"Como actor te metes tanto en el personaje que tu mente empieza a creer que es real", aseguró Will Smith.

Confesó también cómo vive cada rodaje, especialmente cómo lleva grabar las escenas de acción. "Las escenas de acción son mucho más difíciles después de la edad de 50. En mi mente tengo 28 años, pero en mis rodillas 80", dijo provocando las risas.

"¿En las películas te hacen rodar planos absurdos?", preguntó Pablo Motos. "Sí, cuando haces esas escenas que estás peleando. El ángulo de la cámara es lo importante", argumentó mientras escenificaba con Pablo Motos cómo es grabar una de esas escenas.

Ambos se metieron tanto en el papel que los espectadores desde su casa podrían llegar a confundir la escena y creer que realmente le estaba propinando un puñetazo.