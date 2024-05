Terelu Campos ha contestado a sus excompañeros de 'Sálvame' de las palabras que le han dedicado desde el estreno de 'Ni que fuéramos shhh'. La colaboradora no se ha mordido la lengua este jueves cuando le han puesto las declaraciones que Belén Esteban hizo sobre ella en la última entrega de 'Late Xou' con Marc Giró: "Pensaba que tenía buena relación con ella, pero estoy acostumbrada a que mi vida sea una noria y me sorprenden pocas cosas”.

La comunicadora también ha contestado a asuntos como el de que “no se la espera” en el nuevo formato de Fabricantes Studio, dirigiéndose directamente a cámara: "Bueno, a lo mejor algunos sí me esperan. A lo mejor tú no lo sabes, pero sí me esperan. A lo mejor ella desconoce mis conversaciones, desconoce las situaciones en las que he quedado y he dejado de quedar".

"La situación de Belén Esteban no es la misma que la de los demás colaboradores y nunca ha sido la misma. ¿A que no, Belén? Cuando uno no juega con la misma baraja...", ha asegurado Campos, comentario que parece estar vínculado con las condiciones laborales y económicas de los colaboradores del formato.

Campos ha afirmado que siempre "está callada", añadiendo posteriormente que "a lo mejor llega un día que no me voy a callar nada de nada de nada": "Sé hablar igual que vosotros, he convivido con vosotros, he sido una buena compañera... no sé si todos pueden decir lo mismo".

Posteriormente, después de la intervención de Lydia Lozano, Terelu Campos también ha añadido a María Patiño en sus críticas: "La que estoy enferma soy yo, pero soy yo la que tengo que llamar. Es el mundo al revés".

"Ellos se habían quejado, sobre todo María Patiño y Belén Esteban, de que cuando empezamos este proyecto no levantaste el teléfono", ha recordado Lydia Lozano. "¿Se ha preocupado María Patiño y Belén Esteban de saber cuál es mi situación? ¡Venga ya, hombre! Los tiros siempre van en una dirección, la mía. ¡Estoy muy harta!", ha contestado la presentadora.

"Nadie de ninguna cadena me ha dicho a mí lo que yo puedo hacer o lo que no puedo hacer. Nadie ha descolgado un teléfono para decirme que si hago una cosa no puedo hacer otra", ha sentenciado Terelu Campos, desmintiendo algunas informaciones.