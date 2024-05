'Supervivientes' afronta la recta final del concurso. Después de más de dos meses en Honduras los concursantes ya han vivido la esperada unificación, un cambio que indica que está más cerca su regreso a España.

Los supervivientes ya viven todos juntos desde hace unos días, algo que ha fomentado las conversaciones entre ellos con las que han querido enterrar el hacha de guerra. Todos se han sentado al fuego para tener conversaciones pendientes y aclarar lo sucedido para mejorar la convivencia.

"Había asuntos pendientes que nos tenían divididos y aunque sigue habiendo peleas, ha habido acercamientos", explicó Arkano. "Había cosas pendientes y aunque sabemos que no seremos mejores amigos, más calmado está todo", apostilló entonces Gorka, uno de los grandes protagonistas de esas conversaciones en las que terminó saliendo a la luz la verdad de su supuesto vínculo con Marieta.

El vasco pidió perdón a Marieta, Miri y Kiko por haber negado sus acusaciones. "Tú me has dicho 'Tengo una baza como soltero y a ver qué tipo de mujeres hay...'", le espetó Marieta. "Eso es verdad", terminó confesando él dejando claro que lo que había dicho sus compañeros era cierta.

El concursante también admitió haber dicho que la polémica del no beso con Marieta, por una parte, le podía beneficiar. Unas confesiones que le ayudaron a acercar posturas con su compañera. Perdón por reaccionar mal y no haber dado la cara cuando debería haberlo hecho", decía el vasco. "Perdón por no haber reaccionado bien", añadía Marieta.

El cambio de actitud del concursante ha descolocado mucho a sus compañeros. Gorka ha admitido todo esto en la semana que está nominado, una decisión que les ha hecho sospechar. Lo ha dicho todo tranquilo y con una sonrisa. Me sorprende porque no es el Gorka de los tres meses de aquí. Todos tenemos ojos y el cariño que ha tenido contigo, no lo ha tenido conmigo ni con Blanca. Lo está reconociendo la semana que está nominado y a mí eso me huele mal", reflexionaba Aurah.

Las palabras del vasco llegan también cuando quedan apenas unas horas para que se reencuentre con su novia Andrea después de los rumores sobre una posible infidelidad. ¿Cómo se tomará ella todo esto?