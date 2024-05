El éxito que está cosechando 'El caso Asunta' en Netflix ha devuelto al panorama mediático el caso que conmocionó a la sociedad española en el año 2013. Candela Peña y Tristán Ulloa dan vida a Rosario Porto y Alfonso Basterra en una ficción que se está llevando todos los aplausos.

La serie de seis episodios, producida por Bambú Producciones y desarrollada por el guionista y productor Ramón Campos, sigue la investigación del asesinato de una niña de 12 años de origen chino. La pequeña fue adoptada por Rosario Porto y Alfonso Basterra, y su cuerpo apareció sin vida en una pista forestal de Teo (A Coruña).

La gran acogida que ha tenido la serie ha vuelto a poner de actualidad a los padres de la pequeña Asunta y los programas de televisión llenan sus emisiones con teorías sobre el tema o con entrevistas con las que intentan arrojar algo más de luz a un crimen del que nunca se conocerá la verdad.

Algunos excompañeros de prisión de los padres de Asunta ha concedido diferentes entrevista hablando de ellos y su relación con el resto de reclusos. En el programa de 'Y ahora Sonsoles' han hablado con María, la presa que se convirtió en la sombra de Rosario Porto durante tres años en la prisión de Teixeiro.

Ella aseguró que Rosario "no mataría ni a una mosca", pero desveló un detalle de lo más sorprende sobre algo que Rosario tenía en su celda. Y es que, según esta mujer, la madre de Asuntaa tenía en su cuarto una foto del juez Taín y, debajo, una frase reveladora: ''No dejes que la verdad te arruine una bonita historia".

La versión de las compañeras de prisión de Rosario Porto

En su entrevista en el programa 'Mañaneros' en TVE María también desveló que "Rosario lloraba a todas horas y defendía ser una víctima de su propia familia, de la prensa, de su exmarido o de los comentarios de la sociedad. ''Para ella, era inocente y no la mató, lo repetía siempre y lloraba muchísimo'."

"Ella siempre me decía que su meta en la vida era encontrar a los asesinos o asesino de su hija. Esa era su meta. Ella siempre me preguntaba '¿tú crees que yo la maté? Por su forma de actuar... es que no mataría ni a una mosca", reveló su excompañera. "Yo creo que no lo hizo y lo mantengo y siempre lo voy a mantener''