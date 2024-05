Una noche más Ángel Cristo se ha vuelto a convertir en uno de los grandes protagonistas de la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' por un nuevo enfrentamiento, pero no con alguno de sus compañeros. En esta ocasión el desencuentro ha sido con Laura Madrueño.

Mientras se estaban disputando una de las pruebas de recompensa, y tras perder, Ángel Cristo ha acusado al programa de intentar boicotearle para que ganara Aurah y no él acusando al programa de su despiste al desenterrar una caja con las piezas del puzzle que debía ordenar.

"Lo que no pueden hacer es cuatro marcas y yo empezar a desenterrar y que me digan luego que lo desentierre en el otro lado. Yo ya podía haberlo ganado, pero prefiero que Aurah gane", espetó. "Una cosa es que quieras dejar que Aurah gane y otra que no lo hayas comprendido", le dijo Laura Madrueño ante sus acusaciones.

"Lo que tienen que hacer es tres marcas y no cuatro y me han dicho al momento que ese no era el sitio, que me moviese. Así que eso no es culpa mía. Además, es que la comida es algo que ni me va ni me viene", dijo entonces él. "Ese yo creo que es el principal motivo, que la comida ni te va ni te viene porque has empezado a jugar y te daba igual el juego. Me parece que nos estás cuestionando constantemente", le recriminó Laura.

"Yo nunca cuestiono nada. Te estoy diciendo que lo que no se pueden hacer es una marca que no tiene que estar ahí", siguió insistiendo él haciendo que Laura Madrueño perdiera por completo la paciencia con el concursante.

"Ángel, por favor, lo que te quiero decir es que si tus compañeras han empezado a desenterrar las marcas de su derecha, no sé por qué tú te has ido dos metros a tu izquierda", trató de hacerle entrar en razón la presentadora. "Porque nadie me lo ha indicado"; replicó.

Una respuesta que hizo a Laura Madrueño zanjar el tema y con cara de circunstancia y muy incómoda con la situación, terminó dándole la victoria a Aurah y dejar de discutir con el concursante.