Arantxa del Sol por fin ha soltado la bomba. Después sus múltiples negativas para confesar qué había ocurrido con Ángel Cristo, la exsuperviviente ha roto su silencio y ha destapado un desagradable momento que nadie se esperaba y que ha puesto contra las cuerdas al programa.

Después de que Ángel la animará a contar qué había ocurrido entre ellos en una lancha, la expresentadora ha decidido hablar y lo que ha contado no ha dejado a nadie indiferente. "Mira lo que pasó en la lancha es que yo le insulté. Utilicé los mismos adjetivos que había utilizado él. Le llamé ladilla, parásito. Le dije cosas fuertes, la verdad, después de recibir la información y, en un momento dado, le di una colleja. Le dije "ya te vale, ya te vale". Yo estaba súper enfadada y eso es todo", ha espetado para sorpresa de todo.

La concursante ha asegurado que lo hizo "por todas las mentiras que estaba contando". "La más fuerte, lo que estaba diciendo de la relación de su mujer con mi marido", ha revelado en directo en el último programa de 'Conexión Honduras'.

"La única que tuvo el valor de ponerle en su sitio fue Marieta porque se lo contó a Marieta, se lo contó a Miri, a Blanca, que fue la primera a la que se lo contó. Además, como cuatro versiones distintas", ha confesado. "Lo tenían ya tramado y nos han utilizado completamente", ha asegurado refiriéndose a Ana Herminia y a Ángel Cristo.

La organización decidió mantener este episodio en secreto, pero Sandra Barneda quiso condenar públicamente lo que había ocurrido una vez que la concursante lo contó. "En todo caso, te tengo que decir Arantxa que en ese episodio de la lancha en el que perdiste los papeles nada justifica que puedas dar una colleja a otro concursante o que hayas perdido los papeles. No lo justifica y tengo que decírtelo", ha soltado la presentadora.

Las palabras de Sandra y sabiendo la que se le venía encima, provocaron que Arantxa del Sol terminara por abandonar el plató de 'Supervivientes' tras esta inesperada confesión.

Las redes no tardaron en condenar lo ocurrido y cargaron sin miramientos contra la concursante y el propio programa por haber ocultado este tenso momento que se vivió durante una discusión en la que no había cámaras.

"La organización tuvo conciencia de lo que había ocurrido, en ese momento no había cámaras, fue cuando terminó una gala. Se valoró este episodio, preguntó tanto a Ángel Cristo como a Arantxa, se le preguntó a Ángel si se había sentido agredido y si quería tomar algún tipo de medidas contra ti y él dijo que no", ha explicado Sandra Barneda sobre el motivo por el que el concurso no tomó medidas en su momento.