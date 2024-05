Telecinco ha vuelto a poner contra las cuerdas a Ana María Aldón. La colaboradora se ha visto envuelta en una nueva polémica a raíz de un reportaje emitido en 'Así es la vida' en el que daban a entender que la diseñadora podría excederse en el margen de beneficio en la tienda de ropa online que tiene.

Las acusaciones del programa han llegado hasta Ana María Aldón que quiso aprovechar el espacio que tiene en 'Fiesta' para responder. "Esta semana parece que la han tomado conmigo. No me parece justo el daño que se me ha hecho y también a mi negocio. ¿A qué estáis jugando? ¿Cuál es el escándalo de Ana María Aldón? Tengo derecho a ganarme la vida dignamente, no soy ninguna delincuente para que se me haga ninguna investigación o un seguimiento", comenzó diciendo.

"Se les olvida que hay que sumar el IVA, un exhaustivo control de calidad y yo para eso estoy muy preparada y muy capacitada porque para eso tengo una carrera. Y todos pagamos a Hacienda. La fórmula que se utiliza para aplicar el margen de beneficio no es la que yo utilizo, yo utilizo una que está por debajo de la que usan el resto de comerciantes", explicó.

"Quien muerda la mano que da de comer a mi hijo se las va a ver y no sólo conmigo. También con la justicia. Habéis manchado mi imagen personal y mi negocio que es lo que da de comer a mi hijo y eso no se hace", concluyó asegurando que piensa tomar medidas en caso de que las acusaciones continúen.