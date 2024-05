Jesús Vázquez sorprendía hace unos días con una portada en la revista 'Men's Health'. El presentador dejó sin palabras con su espectacular aspecto físico a sus 57 años. Reveló algunos de sus trucos para mantenerse en forma, pero también habló de sus años en televisión y de su relación con algunos de sus compañeros de cadena.

El gallego habló sin tapujos de su relación con Jorge Javier. Durante años, ambos fueron los dos rostros más populares de la cadena y, tal y como él mismo ha confesado, su relación no era la mejor. "Con Jorge Javier Vázquez también he tenido una larga trayectoria en estos años en televisión, porque somos compañeros y al principio nos costó un poco encauzar nuestra relación. Reconozco que no nos entendíamos muy bien, la verdad. Yo también lo he hablado con él, no nos llevábamos demasiado bien, pero luego he trabajado con él y todo ha ido mejor", confesó.

"Está en un momento vital en el que ya está muy de vuelta de todo, en el que ya ha conseguido muchos logros profesionales que yo creo que él necesitaba o ansiaba tener. Ese éxito profesional ya lo ha tenido", comentó con relación a la situación profesional que está viviendo Jorge Javier Vázquez.

Las rencillas entre ellos parecen haber quedado atrás. Jesús Vázquez ha señalado que ahora ambos se divierten mucho juntos y que su relación es buena. "La verdad es que últimamente me río muchísimo con él. Cuando coincidimos, hablamos, nos enviamos mensajes, hablamos a veces de comida, de dietas, de cosas de esas, porque él también hace muchas cosas con la alimentación, va al gimnasio y le preocupa la salud. Ahora me llevo bien con él, tenemos una relación muy cordial".

Otro de los compañeros a los que no pudo dejar de mencionar en esta entrevista fue a Risto Mejide. El presentador gallego reconoce que junto al publicista protagonizó "uno de los peores momentos profesionales" de su vida, pero eso quedó también en el pasado. "Tenemos una relación bastante cordial porque él cambió mucho. Hay buen rollo y sin rencor a día de hoy", confesó.