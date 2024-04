'El Hormiguero' recibió este miércoles la visita de Vicente Vallés. Se dio la casualidad que la visita del presentador se produjo el día en el que Pedro Sánchez compartía en sus redes sociales una carta en la que anunciaba que paraliza su agenda durante unos días para reflexionar sobre su continuidad en el Gobierno, a raíz de las acusaciones sobre su mujer.

Como era de esperar, la mayoría de la entrevista se centró en la noticia que marcó el día y el presentador no dudó en dar su opinión basada en "pálpitos": "Todo esto es muy inhabitual, tendremos que esperar al lunes para saber si sigue o no, así que tendremos que hablar de pálpitos. Es que no hay ninguna información", comenzó diciendo.

"¿Crees que se va o que se queda?", le preguntó entonces Pablo Motos. "¡No pienso decir nada sobre esto!", espetó entonces Vicente Vallés generando risas en Pablo y en todo el público presente en plató, pero negándose a responder a la pregunta.

"Si se va, ¿qué pasa? ¿No se podrían celebrar elecciones en julio?", volvió a preguntar Pablo Motos. "Bueno, es que si se va, no necesariamente tendría que convocarlas. Puede irse y presentar a otro socialista u otra socialista a una investidura en el Congreso. Es una opción", señaló.

"Si decide ir a elecciones, caben dos opciones. Puede presentarse o disolver las cámaras, convocar elecciones para el mes de julio, porque por las fechas en las que estamos sería en esa época, no sé en qué domingo, y se presentaría otro candidato del PSOE", aseguró el presentador.