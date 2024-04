'Supervivientes' ha vuelto a evacuar a un concursante. Primero fue Zaira Gutiérrez, después Carmen Borrego y ahora le ha tocado el turno a Claudia Martínez. Tras la salida de su novio Mario del concurso el pasado jueves, la superviviente no está pasando por su mujer momento en el concurso y unos fuertes dolores estomacales han obligado a intervenir al equipo médico.

Tras unos días alejada de sus compañeros sometiéndose a unas pruebas médicas, Carlos Sobera le ha dado el último parte sobre su estado de salud.

"En general mejor. Llevaba un par de días que me molestaba menos, he pasado una noche fatal con mareos y dolores horribles. No entiendo estos dolores de repente, pero me están cuidando muy bien así que esperando a ver", explicó ella cuando el presentador le preguntó como se encontraba para después comunicarle el resultado de sus últimas pruebas.

"La situación es estable y empieza a tolerar la dieta. Se han realizado análisis de sangre y ecografía abdominal y estamos a la espera de la serología para Helicobacter. Este resultado será el que decida si puede continuar en el programa", comenzó explicándole el presentador.

Claudia no pudo disimular la resignación ante la información que acababa de escuchar porque de momento, todavía se desconoce cuándo conocerá los resultados de esas pruebas y descubrir así si puede continuar en el concurso o finalmente tendrá que regresar a España.

La concursante es una de las nominadas de esta semana así que quizá el público decide poner fin a su paso por el concurso ante de conocer su estado de salud.