Ana Obregón regresaba hace unos días a Telecinco para conceder una nueva entrevista que la que ha hablado de su hijo, de su nieta Ana Sandra y de todas las polémicas que surgieron hace unos meses entorno a la Fundación Aless Lequio.

Como casi siempre que habla, sus palabras generaron un gran revuelo, sobre todo cuando aseguró que ella no ha "comprado un bebé" sino que lo ha "heredado". Unas declaraciones por las que le llovieron las críticas y antes las que Jorge Javier no ha querido quedarse callado. El presentador ha publicado un incendiario blog en la revista 'Lecturas' en las que carga con dureza contra Ana Obregón.

"Va a la tele porque necesita meterse periódicamente ese chute catódico que le haga pensar que sigue vigente, pero ha llegado el momento de enfrentarse a la verdad. Ana Obregón ya es historia de la televisión. Ya fue. Pasó su tiempo", comienza diciendo. "Ha pronunciado tantas mentiras que su mente está más preocupada en no contradecirse que en expresarse con libertad."

"Se notaba que hacía verdaderos esfuerzos por llorar, pero las lágrimas no aparecían", escribió el presentador haciendo referencia a su actitud durante la entrevista. Además, valora que Alessandro Lequio "haya preferido no formar parte del circo con cuatro pistas que se ha montado Ana con su hija/nieta" y reprueba que ella "no tenga reparo en utilizar la figura de Alessandro para seguir estirando el hilo argumental y que la historia no muera del todo".

"Siempre se le perdonaba todo porque era Ana. Ana la graciosa. Ana la divertida. Pero ese momento ha llegado ya a su fin porque Ana ha dejado de hacer gracia. Porque la gente ha caído en la cuenta de que Ana pertenece a esa clase de gente que piensa que en esta vida todo se puede comprar con dinero", espetó.

"Porque su vida también gira única y exclusivamente alrededor del dinero. Cada uno de sus movimientos está estratégicamente planificado. Cuando sus recursos se le agotan se saca de la manga una nieta para seguir facturando", terminó diciendo.