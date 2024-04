'First Dates' ha vivido un insólito momento protagonizado por una divorciada que ha atacado a su cita nada más conocer una de sus aficiones. Mª Jose se define como "una persona muy moderna por fuera, pero en el amor, como las de antaño, que te abran la puerta del coche", durante su presentación ha querido dejar una contundente advertencia a su cita "Vine para ser real, no perfecta".

La afición del comensal

El programa le ha presentado a Vicente, un albañil que viene en busca de una persona con muy buen corazón. Ya en la mesa, ambos se han empezado a conocer y Mª Jose no ha tardado en comparar a su cita con un torero. Por otra parte, en la cena ha conocido una importante afición de Vicente, que sin duda la ha impresionado desde el primer momento.

La cita se estaba desarrollando con normalidad hasta que Mª Jose ha descubierto otra afición del albañil, la caza. Mª Jose al conocer ese particular hobby ha sentenciado la cita: "Yo no quiero un cazador en mí vida, eso de que se vaya a cazar un domingo y yo me quede un domingo en mi casa, por aquí", rematando con una peineta que ha dejado impactado a Vicente.

El albañil ha querido aclarar su forma y lugar de caza en la que solo tiene como objetivo a los pájaros y la realiza en su propio pueblo volviendo temprano a casa. Finalmente, su aclaración le ha servido de mucho puesto que la decisión final ha sido tener una segunda cita.