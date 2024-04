Los Mozos de Arousa continúan imparables en 'Reacción en cadena'. Desde que llegaron al programa el pasado 20 de mayo no hay rival que se les resista y en cada programa acumulan una importante cantidad de dinero que ya supera el millón y medio de euros.

Durante todos estos meses les hemos visto en todo tipo de situaciones. Los gallegos tienen acostumbrados a los espectadores a su humor, sus chistes, sus disfraces y la conexión que existe entre ellos y que les hace convertirse en ganadores en cada programa. Pero no todo es bonito.

Pasar tanto tiempo juntos y viviendo momentos de tensión durante las pruebas, termina saturándoles y no siempre están de humor. Así lo explicó Raúl en el último programa. "Borja está saturado de que yo le diga una opción y Bruno otra", explicó anunciando que sería él quien iba a vivir lo que es escuchar a dos compañeros intentando que su respuesta sea la definitiva.

"Borjamina entonces hacemos un kitkat en esto de la portavocía y que sepa Raúl lo que es estar todo el rato en la orejita hablando", reaccionaba Ion Aramendi sin obtener ningún tipo de respuesta del gallego.

Una actitud que nadie tiene que ver con él y que ha querido explicar este lunes a través de sus redes sociales. Borjamina ha compartido un mensaje desvelando el motivo real por el que ha dejado de ser el portavoz de los Mozos de Arousa durante unos días.

"En el programa de ayer no fui portavoz porque no tenía la energía ni ánimo necesarios, prefiriendo estar en un segundo plano", comenzó explicando. "Como me preguntáis y cortaron la explicación (parece ser que hay que ocultar si no se está bien), lo pongo por aquí. Hoy repite Raúl", terminó diciendo destapando la censura por parte del programa.