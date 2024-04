'Supervivientes' ha vuelto a evacuar a un concursante. Primero fue Zaira Gutiérrez, después Carmen Borrego y ahora le ha tocado el turno a Claudia Martínez. Tras la salida de su novio Mario del concurso el pasado jueves, la superviviente no está pasando por su mujer momento en el concurso y unos fuertes dolores estomacales han obligado a intervenir al equipo médico.

"Llevo pachucha varias semanas y tengo dolores de estómago horribles con una sensación muy fuerte de ganas de vomitar, mareos, malestar… Aparte de las fuerzas, que aunque en las pruebas llegue y lo intente dar todo, el combustible que tengo llego y lo gasto allí. Estoy súper, súper débil y sobre todo eso, mucho mucho malestar en el estómago", le explicó a Sandra Barneda en 'Conexión Honduras'.

"Como bien sabes has sido evacuada para el estudio y evaluación de ese cuadro gástrico que presentas. Según el equipo médico, las pruebas que te han hecho no son concluyentes y tendrás que someterte a diversas pruebas para decidir si finalmente podrás continuar en ‘Supervivientes’ o deberás volver a Madrid definitivamente", añadió la presentadora.

"La decisión está en manos como sabes del doctor. Con las pruebas que te han realizado hasta ahora no ha sido posible, no son concluyentes", le dijo Sandra anunciándole que, por el momento, tendrá que continuar aislada de sus compañeros y seguir sometiéndose a pruebas para conocer si puede continuar en el concurso o no.