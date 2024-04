El pasado martes Carlos Sobera comunicaba en 'Tierra de nadie' que el programa abría la repesca y que uno de los concursantes expulsados podría regresar de nuevo a los Cayos Cochinos como concursante de pleno derecho.

Rocío Madrid, Lorena Morlote, Kike Calleja, Laura Matamoros y el último expulsado se lo jugarían todo a un televoto del que saldría el nombre de escogido por el público para regresar a la supervivencia. Jorge Javier sería el encargado de desvelar el nombre, pero antes había que conocer quién era el expulsado de este jueves.

Los espectadores decidieron que Mario fuera el concursante que debía abandonar Honduras, pero al enterarse de la repesca él mismo decidió no participar. "Te lo juro que cuando me han expulsado yo ya me iba a mi casa, me imaginaba con mi hijo y no me lo esperaba para nada. Yo estoy fuera ahora mismo y es que no sé, no me pega esto… Estoy, te lo juro, que en shock. Te lo juro que mi mente está fuera con mi hijo y esto es lo peor que me podía pasar", comentó para finalmente declinar la oportunidad de continuar en el concurso.

Finalmente Laura Matamoros fue la escogida por la audiencia para continuar en el programa. La expulsada del último domingo, que todavía continúa en Honduras, no tendrá que regresar a España y podrá continuar en 'Supervivientes'.

"Gracias, gracias. Papá te quiero y a todos os quiero", dijo emocionada al conocer que el próximo domingo se integrará al resto de supervivientes y se decidirá a qué playa será destinada.