Patricia Pardo ha estallado en 'Vamos a ver'. La presentadora no ha ocultado su monumental enfado por lo que se emitió en el programa cuando estaba informado sobre un nuevo caso de okupación que se ha producido en Lavapiés (Madrid). En esta ocasión, Pepi, una mujer octogenaria de 87 años viajó a Toronto para ver a su hijo y durante su estancia fuera, un grupo entró en su casa.

Fueron las vecinas de la mujer las que dieron la voz de alarma y consiguieron que, con su presión, la policía terminara interviniendo y desalojando a los okupas. Pero los agentes no lo detuvieron y los pusieron en libertad. Una situación que hizo estallar a la presentadora.

"¿Cómo es posible que sepas por el testimonio de los vecinos que hay una persona que ha pegado una patada, que entra en la casa de tu vecina de toda la vida que tiene 87 años, le estén reventando la casa y lo estén tirando todo al contenedor y la policía diga que no pueden hacer nada porque no saben quién es el legítimo propietario?", se preguntó.

"¿De verdad tenemos que aguantar esto? ¿Y luego nos inventamos los medios de comunicación las okupaciones? Hombre, ya está bien, ¿no?", sentenció Patricia Pardo visiblemente enfada. "No entiendo por qué el argumento de siempre de la policía es ‘los agentes no podemos entrar en la casa’. ¿Pero cómo que no pueden entrar en la casa? Entonces, ¿si llevan un pasamontañas y están viendo que es un robo si pueden entrar? Es que no lo puedo entender, de verdad".

"Démosles herramientas a la policía para que puedan ejercer su trabajo, ya está bien", remató la presentadora.