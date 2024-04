Telecinco emitió este miércoles el debate final de 'La isla de las tentaciones 7'. Sandra Barneda reunió a las dos últimas parejas para conocer como se encontraba su relación en la actualidad y anunció un bombazo que podría terminar con ruptura.

La presentadora desveló que les había llegado la información de que Álex había estado con una chica teniendo ya una relación con Gabriela. La primera reacción de él fue decir que ese tipo de informaciones le salen casi todos los fines de semana y restaba importancia al asunto: "Es una chica que me pidió una foto y acabó siendo un vídeo", se defendía mientras su pareja afirmaba estar "convencida" de que Álex no le había sido infiel.

Los colaboradores sacaron a la luz varias pruebas que le pusieron contras las cuerdas y finalmente terminó confesando. "¿Has sido infiel a Gabriela?", le preguntaba Sandra. "Sí", confesaba finalmente Álex dejando a todos de piedra mientras su novia salía entre lágrimas de plató.

"Es que le pedí confianza y confié en todo. Me daba igual todo el mundo. Le creí a él. ¿Por qué no me lo dijo?", expresaba Gabriela. "No hay motivo para engañar a una persona que quieres", decía.

"Creo que tienes razón. Me has dicho muchas veces que te han fallado y no tengo excusa ninguna. No la tengo, pero te juro que te quiero de verdad y estoy arrepentido de esa mierda. Ahí llevábamos dos o tres semanas, pero no es excusa. Lo siento, tendría que haberlo contado", le decía él sin poder evitar derrumbarse.

La chica de la infidelidad entró en directo para contar lo ocurrido dejando a Gabriela todavía más decepcionada.

Álex y Gabriela finalmente se despedían y se marchaban del plató completamente rotos y sin darse la mano y dejando en el aire si su relación continuará después de la infidelidad o si toman caminos por separado.