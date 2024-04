Ángel Cristo está a punto de cumplir un mes en 'Supervivientes'. El concursante se ha convertido en uno de los grandes favoritos de la audiencia y a pesar de sus constantes enfrentamientos con el resto de sus compañeros que lo sitúan siempre como uno de los nominados, los espectadores siempre le salvan.

El hijo de Bárbara Rey está haciendo un concurso muy comentado y parece que cuenta con muchísimo apoyo, pero el que seguro que no se esperaba ha llegado de su propia familia. Y es que su madre ha irrumpido en el directo de 'Conexión Honduras' para explicar cómo está viendo su paso por 'Supervivientes'.

Bárbara Rey ha compartido un sorprendentemente mensaje a través de Alexia Rivas. "Me alegra muchísimo como está evolucionando mi hijo. Lo que haya dicho de mí y el dolor que me haya causado no tiene nada que ver con su concurso. Todo lo que deseo es lo mejor del mundo, moriré queriéndole. A él hay que juzgarle por cómo lo hacen los supervivientes y desde mi punto de vista cada día está mejor, me encantaría que ganara. Sé que es difícil, pero todo es posible", leyó la periodista del mensaje de la vedette.

"Creo que son las primeras declaraciones que hace Bárbara Rey, reales, a favor y en favor del concurso que está haciendo su hijo", remarcó Sandra Barneda.

"Creo que él no está bien con lo que ha hecho por conversaciones que he tenido con él", sentenció Carmen Borrego de Ángel Cristo con el que compartió playa en 'Supervivientes'.