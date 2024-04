Los Mozos de Arousa son los grandes triunfadores de 'Reacción en cadena'. Los gallegos llegaron al concurso con un propósito y están haciendo todo lo posible por lograrlo. Se han ganado la etiqueta de imbatibles y cada vez son más los espectadores los que caen rendidos a su andadura en el programa, donde ya acumulan un bote de más de un millón de euros.

Han conseguido que 'Reacción en cadena' se acerca cada vez más al éxito de 'Pasapalabra' y las buenas cifras que están cosechando, han llevado a Telecinco a tomar la decisión de ampliar su emisión también al fin de semana. Sobre ello y sobre sus dos años en Telecinco se han pronunciado Ion Aramendi en una entrevista en 'Ver Tele' y allí se ha sincerado sobre el futuro de los Mozos de Arousa en el programa.

"Estamos encantados con la participación de los Mozos, pero el formato es más grande que cualquier concursante. Los formatos están por encima de los presentadores y los concursantes. Estoy encantadísimo con los Mozos, pero creo que tarde o temprano llegará un equipo que les gane; no sabemos cuándo ni cómo, pero todo en la vida tiene un principio y un final", ha confesado.

"Ellos siguen demostrando que son prácticamente imbatibles, pero los equipos cada vez se entrenan mejor y llegará el que los venza. Nosotros seguiremos creyendo en este formato, que seguirá enganchando a cada vez más audiencia", ha terminado diciendo, dejando claro que no esperan que los Mozos de Arousa sean los grandes imbatibles del concurso.

"Me siento superorgulloso de la cadena en la que estoy, de la apuesta que el equipo directivo ha hecho por este formato, sobre todo Alessandro Salem. Probamos el concurso en el fin de semana para que lo vea gente que quizá no lo ve entre semana. Me encanta trabajar; cuanto más trabajo, más feliz estoy. Estoy encantadísimo de lo que hemos conseguido en este tiempo y de lo que podremos conseguir en el futuro", ha asegurado.