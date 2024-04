Tras una tarde de recados junto a su marido y acudir a una peluquería para someterse a una cambio de look, por la noche Carmen Borrego decidió relajarse y refugiarse en sus seres queridos en este momento de su vida tan complicado.

Feliz por estar de nuevo en España tras su paso por 'Supervivientes' aunque aún en shock todavía por la exclusiva que su hijo y Paola Olmedo daban esta semana hablando de ella injusticias y mentiras -tal y como ha asegurado su hermana Terelu Campos- Carmen cenaba en un restaurante de Madrid.

La veíamos sonreír y, sobre todo, no separarse ni un solo momento de José Carlos. Él es la persona que más le ha ayudado en su vida, un apoyo incondicional que tampoco le ha faltado en 'Supervivientes 2024'.

Después de disfrutar de la reunión con amigos, reclamaba espacio a la prensa: "Ay, de verdad, dejadme tranquila, que tengo que descansar, de verdad", reflejando así que todavía no es consciente de todo lo que ha pasado estas semanas que ha estado fuera de la capital.

Al preguntarle por sus apoyos, su marido y amigos, Carmen nos respondía con humor asegurando que "amigos y marido he tenido siempre", pero sin embargo guardaba silencio al preguntarle por las declaraciones de Gustavo Guillermo.

De vuelta en España, Carmbe Borrego se enfrentaba de sopetón con las declaraciones de su hijo. "Yo por él he hecho de todo. No sé si dormirá tranquilo, pero yo voy a estar tranquilísima. Yo llevo matándome como madre muchos años. Yo a lo mejor no tendría que haberme aguantado tantos años muchas cosas. A cualquier precio no", lamenta la hija de María Teresa Campos.

Pese a todo, en la reacción de la superviviente ha predominado la tranquilidad, pensando mucho lo que decía: "Tengo mi conciencia meridianamente clara, me puedo morir en este instante y lo haré como una gran madre… Todo tiene un límite".

Terelu Campos se mantiene firme al lado de su hermana, como ha demostrado en 'De Viernes'. La hija de María Teresa Campos habló largo y tendido sobre cómo se había enterado ella de la entrevista del hijo de Borrego y confesó cuál fue el mensaje que le envió a José María después de leerla: "Lo que le digo es que qué decepción, que creo que han hecho una actuación digna de un galardón internacional", contestaba a la colaboradora Ángela Portero.

"Es el principal y único objetivo, si no hubiera hablado de su madre poco interés informativo y económico tendría esta exclusiva", aseveraba Terelu.