Las idas y venidas del posible fichaje de David Broncano por TVE para competir contra Pablo Motos ha llegado a la tertulia de 'El Hormiguero'. Como cada jueves Tamara Falcó, Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo acompañaron al presentador para poner sobre la mesa diferentes temas de actualidad.

Pablo Motos comenzó respondiendo a las palabras que recibió de la ministra de Sanidad a raíz de la publicación que hizo utilizando una máquina de regenación celular. El presentador quiso defenderse de las acusaciones.

"Yo que tú le daría una vuelta a que te tienen manía", le dijo entonces Juan del Val. "Dicen que de Moncloa han llamado a televisión española para hacer un programa o no sé qué… yo creo que te tienen manía", añadió el colaborador. "La verdad es que está en todas partes ¿Cómo va ese culebrón?", preguntó entonces Motos.

"Parece ser que en Moncloa querían poner un programa en TVE que le hiciera la competencia a ‘El Hormiguero’, y habían decidido que Broncano era un buen candidato", le explicó entonces Cristina Pardo.

"Sobre la competencia… es incómodo hablar de un tema en el que estás implicado aunque no quieras", comenzó diciendo Motos. "Siempre que hacemos el programa hay alguien en la competencia, no es la primera vez ni la última. Llevamos 18 años haciendo el programa… Bienvenida sea la competencia, bienvenido sea Broncano, bienvenido sea quien sea."

"No hay nada más democrático que el mando a distancia, a mí lo que me sabe mal es los trabajadores de TVE, que deben estar viendo como están ridiculizando el prestigio de una cadena extraordinaria, con profesionales extraordinarios. Igual creo que no se merecen este juego de estar en todas las tertulias", añadió.

"El problema es que Moncloa quiera acabar con Pablo Motos, a mí esto me parece que es algo que nos hace pensar sobre el nivel democrático que tenemos en este momento", apostilló entonces Juan del Val generando cierta tensión en el presentador. "Me siento muy incómodo hablando de este tema y voy a cambiar", quiso zanjar Motos.