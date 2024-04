Ángel Cristo está a punto de cumplir un mes en 'Supervivientes'. El concursante se ha convertido en uno de los grandes favoritos de la audiencia y a pesar de sus constantes enfrentamientos con el resto de sus compañeros que lo sitúan siempre como uno de los nominados, los espectadores siempre le salvan.

Parece que cada vez se siente más cómodo en Honduras y se nota, sobre todo, porque no se corta en hablar de su familia. Hace unos días, el hijo de Bárbara Rey se pronunció sobre el paso de su hermana por 'Supervivientes'.

"Mi hermana aguantó 28 días. La expulsaron el día 28, estuvo como dos semanas y finalmente salió el día de expulsión", recordó. "Ella tiene tatuado el 28", desveló antes de que algunos de sus compañeros destacaran la belleza de Sofía Cristo.

"Yo tengo una mezcla de los dos. Mi hermana ha salido mucho más a la familia de mi padre, no lo digo yo, lo dicen todos", respondió él antes de pronunciar una inesperada declaración.

Ángel Cristo ha revelado que a pesar del enfrentamiento público que mantiene con su madre, no tiene ningún problema con su hermana. "Mi hermana no me ha hecho nada, ni yo a ella, simplemente se ha posicionado. A mí eso me da igual, si ella quiere ver a mi hija, la puede ver cuando quiera", aseguró.