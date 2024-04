La llegada de Ana Rosa a las tardes de Telecinco como sustituto de 'Sálvame' no ha sido lo que se esperaba. 'TardeAR' no termina de despegar a pesar de que ya lleva unos cuantos meses en emisión. Sus cifras de audiencia no suelen superar el 10% de cuota de pantalla, una cuestión que preocupa a la productora y a la propia Ana Rosa.

