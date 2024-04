Las reacciones a la entrevista en la que José María Almoguera ha destrozado a su madre, Carmen Borrego, no se han hecho esperar. Makoke ha hecho públicas las primeras declaraciones de Terelu Campos, que se ha mostrado su más profunda decepción por las declaraciones que ha realizado su sobrino y su expareja.

"Estoy devastada. No podía ni quería levantarme hoy de la cama y, de hecho, lo he hecho a la 1 de la tarde, algo inusual en mi, porque no quería leer la entrevista. Qué decepción más grande", ha asegurado Terelu a través de Makoke, que leyó sus palabras este miércoles en 'Así es la vida'.

Cabe destacar que Almoguera no solo ha cargado contra su madre, sino que también contra la faceta pública de las Campos: "Si mi familia quisiese que no nos hiciesen fotos, harían las cosas de otra manera. Si es tu cumpleaños y quieres que asistamos todos... No tienes por qué hacer una macrofiesta y encima dar un comunicado. Yo celebro mi cumpleaños y no se entera ni Dios".

"Mi abuela admiraba que en situaciones complicadas de mi vida yo haya sido capaz de separar los intereses económicos y haya tirado por el camino correcto", comentó Almoguera en esta entrevista.