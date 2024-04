Carmen Borrego ha puesto fin a su paso por 'Supervivientes'. Después de unas semanas complicadas y un sinfín de idas y venidas emocionales, el programa ha decidido finalmente que su paso por Honduras llegue a su fin y que su plaza quede libre para que otro concursante pueda vivir el reality en su plenitud.

La decisión del programa ha sido muy celebrada por algunos que vieron el paso de la colaboradora como un auténtico fracaso. Las quejas y las negativas para llevar a cabo las pruebas la acompañaron desde el primer momento que puso un pie en las playas del Caribe. Carmen Borrego ha sido una gran decepción para algunos compañeros de cadena que han aplaudido su vuelta a España.

Sobre ello se ha pronunciado también Jorge Javier Vázquez. El presentador ha utilizado su blog de la revista 'Lecturas' para dar su opinión sobre el regreso de la colaboradora, con la que se reencontrará en plató en la gala del próximo jueves.

"Finiquitada la Semana Santa llega definitivamente a España Carmen Borrego. Pero su Via Crucis no ha finalizado. Le queda un calvario importante en los platós", comenzó diciendo. "La conozco desde hace muchísimos años. Tiene una arquitectura mental y emocional complicada. Muchos miedos. Muchas fobias. Demasiadas angustias acumuladas. Me conocéis: si no provoco, no me divierto", avisaba.

"El jueves le diré, totalmente convencido, que es la ganadora moral de 'Supervivientes 2024'. Y, como la conozco, lo mismo se lo cree y todo", terminaba diciendo.