La salida de Carmen Borrego de 'Supervivientes' ha desestabilizado un poco la continuidad del concurso. El programa decidió que la colaboradora pusiera fin a su paso por Honduras por una cuestión médica que le imposibilitaba continuar con la experiencia, pero eso ha dejado la edición sin un concursante menos.

Al conocer la noticia Nagore Robles no dudó en presentarse voluntaria, pero al descubrir que el programa estaría dispuesto a contar con ella, le entraron unos cuantos miedos que la llevaron a reflexionar.

"El martes nos respondes en Tierra de Nadie", le dijo Sandra Barneda al final del programa. "Una decisión así no se toma a la ligera", respondió ella entonces.

A pocas horas de conocer cuál será su decisión final, Marta Peñate ha sacado a la luz la conversación privada que tuvieron tras el momento cuando se apagaron las cámaras. "Ella iría, pero si le posponen todos los trabajos que tiene pendientes, sobre todo las colaboraciones con algunas marcas a las que ella no quiere fallar porque tiene contrato y compromiso con ellas", ha desvelado la exsuperviviente.

"Realmente, sé que se lo está pensando porque me dijo que tenía miedo, sobre todo por el hecho de que no se había preparado para ir. Yo le contesté: 'no te preocupes porque yo tampoco me preparé'", ha confesado. "No se refería al tema físico, ella hacía más hincapié en la preparación psicológica. A mí me confirmaron mi participación dos meses antes, y eso te da tiempo a asimilar todo lo que se te viene, a ella no le daría tiempo más que de hacer su maleta".

"Suso, Sandra y yo, durante la publicidad, debatimos sobre las posibilidades que existen de que Nagore acabe en Honduras. Suso y yo creemos que hay pocas, pero Sandra tiene fe. Yo simplemente creo que es muy precipitado para una persona como Nagore, ya que a ella le gusta tenerlo todo controlado", ha terminado diciendo.

Esta noche conoceremos si finalmente Nagore se atreve a la aventura o sus compromisos profesionales pesan más y decid rechazar la propuesta.