Marta Riesco ya no tiene pelos en la lengua. La reportera ha decidido romper su silencio en medio de su batalla judicial contra Telecinco y la productora de Ana Rosa, a la que ha denunciado por despido improcedente. Tras un año complicado, la periodista está recuperando su mejor versión y se está dedicando a destapar aquellos que le hicieron daño en el pasado a través de sus redes sociales.

No es la primera vez que Riesco comparte con sus seguidores algún episodio que vivió durante su peor época en Telecinco. Jorge Javier, Ana Rosa, Alexia Rivas... han sido varios los compañeros para los que ha tenido algún que otro mensaje y esta vez le ha tocado el turno a Joaquín Prat. El presentador se ha convertido en el blanco de las críticas de la periodista y le ha acusado sin miramientos haberle causado un gran daño.

Por todos es sabido que ambos tuvieron varios desencuentros en directo cuando trabajaban en 'El programa de Ana Rosa', por lo que no sorprende que ahora Marta hable de Joaquín. "La verdad es que hay muchas cosas que no he contado, que ya contaré, pero es una de las personas que peor se portó conmigo y que menos me esperaba porque siempre valoraba mi trabajo positivamente", ha comenzado diciendo.

"El trato de Joaquín Prat hacia mí fue pésimo. Fue el que más daño me hizo en el mundo de la televisión", ha confesado. "Fue una etapa de hostilidad hacia mi absoluta, y todo por ser la pareja de quien era. Fui el daño colateral."

Hace poco ambos coincidieron en un evento y ninguno de los dos pasó un rato agradable. "Era una situación un poco rara, tenerle ahí y ni siquiera saludarnos y mucho menos por los últimos movimientos que él hizo por sus declaraciones", ha desvelado. "No hubo saludo, ni de lejos, ni de cerca. Obviamente, yo tampoco quería saludarle bajo ningún concepto. No sé qué le pasó en esta etapa, pero fue horrible respecto a muchas cosas", se ha lamentado.