La gran audiencia de 'Supervivientes 2024' consigue devolver la esperanza a Telecinco, después de meses de capa caída en cuanto a seguimiento se refiere. El clásico formato de supervivencia está triunfando entre los espectadores y una de las razones es la buena elección de los concursantes de este año, que están sabiendo dar juego y enganchar al público.

Por eso, los fans del programa están ansiosos por conocer la identidad del nuevo concursante que sustituirá a Zayra Gutiérrez, que ha tenido que abandonar el programa por problemas de salud. Pero las alarmas han saltado en las últimas horas por culpa de Sandra Barneda, que se ha ido de la lengua dando una pista clave con la que es fácil identificar al nuevo concursante.

En realidad, no será hasta esta noche durante el 'Conexión Honduras', cuando se conozca la identidad del nuevo superviviente. Este detalle no ha impedido que la presentadora del formato, Barneda, haya querido dar una importante pista horas antes de la emisión. Lo hacía el viernes pasado desde el plató de 'Así es la vida', a donde acudió para charlar sobre el contenido de la próxima gala del reality.

Nueva concursante

"Tenemos muchas cosas que comentar. Por ejemplo, nuevo concursante en Supervivientes. Vamos a anunciarlo en Conexión Honduras, y veremos cómo se llevan los nuevos concursantes después de haberse distribuido en diferentes equipos. Y expulsión definitiva", comenzaba explicando Sandra, para continuar: "¿Tú estarás el domingo, Makoke?", le preguntaba a la colaboradora.

Y es que el de Makoke es el nombre que ha sonado con más fuerza para substituir a Zayra, debido al enfrentamiento abierto que la ex de Kiko Matamoros tiene con una de las concursantes, Laura Matamoros.

La pregunta pilló por sorpresa a la interesada, que contestó muy nerviosa: "Me estás mirando todo el rato, diciendo nueva concursante, y no sé por qué me miras a mí", reía ella.

Es importante destacar que Makoke ya confirmó en su momento que había recibido una propuesta del programa para participar en el reality, sin embargo, tras conocerse el fichaje de Laura Matamoros todo se quedó en nada, ya que supuestamente la que fuera su hijastra la habría vetado del formato.