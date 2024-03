En el nuevo capítulo de 'Superlativas' Carlota Corredera ha recibido la visita de la influencer Mara Jiménez, con quien trató temas como la gordofobia, TCA y salud mental. Ambas se sinceraron sobre traumas, situaciones o vivencias en redes que les han marcado en su vida. Una charla distendida y agradable que ayudó a la gallega para abrirse como nunca sobre uno de los episodios más traumáticos de su carrera profesional.

La periodista confesó, por primera vez en su vida, como vivió el meme viral de "Carlota Corredera, gorda traicionera" que hace siete años recorrió Internet de la mano de creadora de contenido 'Soy una pringada'.

"Había un vídeo que se estaba haciendo viral en el que se me llamaba 'gorda traicionera' y ese vídeo a mí me cambió completamente la vida. Ese vídeo que se supone que estaba hecho desde el humor y que estaba hecho desde alguien autorizado porque era una persona gorda la que me estaba atacando ahí... Todavía estoy traumatizada por eso", confesó.

"Me han preguntado millones de veces qué pasó, cómo lo viví y nunca he hablado públicamente. No he denunciado a esa persona, no he hecho nada contra esa persona", desveló.

Casi siete años en silencio… hasta hoy… me siento más libre, más ligera, más valiente, pa fuera telarañas 💪🏻💜 https://t.co/b7H8TZBsRW — Carlota Corredera (@CarlotaLlauger) 20 de marzo de 2024

La situación generó en Carlota un montón de inseguridad que la aterrorizaban a la hora de acudir a las firmas de libros. "Empecé a ir con miedo y cuando se acercaban chavales pensaba que venían a insultarme porque yo tenía mis redes llenas de gente joven que me insultaba, que ejercían una violencia impresionante y yo pensaba pero ¿por qué? Todavía no sé, no entiendo muy bien el objetivo de que personas que hayan denunciado que han sufrido bullying también lo hagan porque yo sentí que conmigo hicieron bullying", terminó diciendo.

Ahora ha conseguido superar ese episodio tan doloroso de su vida y se ha visto con las fuerzas necesarias para compartirlo con los oyentes de su pódcast. "Casi siete años en silencio hasta hoy...Me siento más libre, más ligera, más valiente, pa' fuera telarañas", escribía en sus redes sociales.

El meme viral

El vídeo viral surgió en el año 2017 cuando la influencer 'Soy una pringada' le dedicó un vídeo titulado "Carlota Corredera, Gorda Traicionera" en Youtube en el que hablaba de la perdida de peso de la periodista. La publicación llegó a acumular más de 2.600.000 visualizaciones y en ella cargaba duramente contra la expresentadora de "Sálvame" por su discurso "body positive".

"Esta señora era una gorda que trabajaba de regidora en Sálvame y se pasó siempre detrás de las cámaras porque claro, estaba gorda y estaba como acomplejada. Pero luego dijo voy a adelgazar 60 kilos para hacer como que nunca he estado gorda, pero al mismo tiempo me voy a lamentar mucho de lo gorda que he estado, en plan supervíctima", dijo por aquel entonces generando uno de los memes más repetidos de internet.