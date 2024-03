Supervivientes ha celebrado esta madrugada el Día del Padre con los progenitores que concursan en el 'reality' de Telecinco. Durante el programa "En tierra de nadie", que presenta Carlos Sobera, cuatro participantes optaron a regalos en forma de audios o dibujos de sus hijos, a cambio de probar un "suculento" plato de un variado menú que les ofrecía la presentadora en Honduras, Laura Madrueño.

Así, Javier Ungría, Pedro García Aguado, Mario González y Ángel Cristo tuvieron que enfrentrase a bandejas de casquería con alimentos como lengua de vaca, ojos de pescado, gelatina de anchoa, o testículos cerdo, todo ello en crudo.

Ninguno le hizo ascos al plato que les había tocado en suerte, aunque algunos de ellos, como Mario y Ángel Cristo no lograron engullir la comida, ya que estaba demasiado dura para arrancarla con sus dientes. Pero lo intentaron, e incluso el hijo del domador se tomó otro plato para cumplir con el reto. Así que la dirección del programa les compensó igualmente con sus regalos, en esa noche tan especial.

El último en recibir su sorpresa fue el hijo de Bárbara Rey después de los emotivos momentos que vivieron los otros tres padres con Camila, hija de 3 años de Ungría; con Claudia y Natalia, de 24 y 26 años, cuyo padre es Pedro García Aguado; y Hugo, el pequeño de cinco años que tiene Mario. Dibujos, audios, conexiones en directo y muchas lágrimas compensaban con creces el mal rato anterior que pasaron con los platos de comida.

Sin embargo, uno de ellos no pudo disfrutar de su hija, algo que el propio concursante ya predecía: "Seguro que no tengo mensaje de mi hija, no se lo habrán permitido", comentó Ángel Jr. Estaba en lo cierto, aunque no se quedó sin su sorpresa, en forma de mensaje de la hija de su pareja, Ana: "Intento hacer de padre con ello y cuidarla igual que a mi hija pequeña", revelaba.

Mensaje para su pequeña

Aunque feliz por las palabras de su hijastra, Ángel no desaprovechó la ocasión para dedicarle un mensaje a su hija, fruto de su matrimonio con su ex, con quien tuvo un duro divorcio. "Me gustaría decirle a mi hija que es muy pequeña para que entienda lo que nos están haciendo.

Son cinco años donde no la han dejado nunca pasar el día del padre conmigo y lo que quiero decirle es que estoy aquí por ella, porque es el amor de mi vida, y para que nunca nada ni nadie nos vuelva a separar", sentenciaba.