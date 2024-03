La llegada de Zayra a 'Supervivientes 2024' ha sido bastante accidentada. La hija de Guti no terminó de adaptarse a las duras condiciones del concurso. La falta de comida se le estaba haciendo muy dura y en su lucha por comer, se lesionó en una prueba de recompensa.

El pasado lunes durante 'Supervivientes: tierra de nadie', después de haber movido varias piezas de madera de gran peso durante la prueba para conseguir fuego, se quejó de ciática. De hecho, tuvo que ser sujetada por dos compañeros para poder ponerse en pie. El programa decidió enviarla al departamento médico para una revisión, que terminó con la decisión de apartarla de la convivencia durante unos días.

Este domingo el programa ha actualizado su estado de salud y han compartido la determinación que finalmente han tomado viendo como avanzaba tras ser retirada de la convivencia hace ya una semana.

"La concursante presenta desde el lunes 11 marzo un cuadro de intensa lumbalgia y radiada a glúteos con predominio en el lado derecho. El dolor le impide estar de pie y le dificulta la marcha, por lo que debe utilizar muletas", explicaban en 'Conexión Honduras'.

"La evolución del cuadro está siendo lenta y se prevé un tiempo de recuperación largo que hace imposible su continuidad en el programa. En cuanto tolere las condiciones del viaje será repatriada para continuar su tratamiento y recuperación en España", anunciaba el programa y comunicando que Zaya Gutiérrez tiene que poner fin a su paso por 'Supervivientes'.

"Me da mucha rabia, porque tenía muchas ganas de que me conozcáis, de verme luchar, de ganar y dedicárselo a mi hijo y mi familia, pero sé que me van a cuidar cuando llegue y espero que no estén decepcionados conmigo", aseguró la concursante al conocer la decisión del programa, visiblemente emocionada.

Tras conocer la noticia, el programa le hizo llegar una llamada de su madre para darle fuerzas antes de partir de vuelta a España.

"Qué pena que tu dolor te impida realizar esta experiencia con la que tenías tanta ilusión, estábamos todos aquí apoyando y deseando que te recuperaras. Quizás este no era tu momento y siempre lo que sucede, conviene. Ahora a recuperarse, a ponerse bien de la espalda y aquí estamos todos, que te queremos mucho", le dijo Arantxa de Benito.