Este fin de semana 'Fiesta' recibió la visita de una mujer que había sido víctima de un estafador del amor que se hizo pasar por el cantante Luis Miguel. El susodicho le hizo creer que tenían una relación sentimental y que se casarían.

Para intentar concienciar a posibles víctimas, la mujer acudió al programa de Emma García a contar su historia, pero lo que no se esperaba era que la presentadora terminara contando una anécdota personal que vivió en Mediaset.

"Yo estaba trabajando en Telecinco y me dijeron que había venido un señor a casarse conmigo", comenzó contando la presentadora. "Me dio una ternura... Era un señor que llegó a recepción con su maletita diciendo: 'vengo a casarme con Emma".

"Vino dos veces, en dos ocasiones", aseguró. "Me dijeron que no me acercase porque el señor no estaba bien", explicó Emma.

Lo curioso del asunto es que la presentadora vivió ese momento como algo emotivo y no con miedo. "Hay cosas que llegan al corazón", sentenció.