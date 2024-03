Tras su paso por 'GH VIP', Ana María Aldón ha retomado su trabajo con más ganas que nunca y, además, está muy feliz preparando su boda con Eladio, del que está locamente enamorada y del que ha asegurado públicamente que se ha convertido en el amor de su vida.

Este sábado pudimos estar con ella en el 48 cumpleaños de Luis Rollán y, hablando de su relación, bromeaba con que le ha salido competencia: "Tiene 25.000 mujeres esperando a que le dé a seguir, o sea, solicitudes de mujeres. Mujeres por favor, dejármelo en paz, ese es mío, ¿eh? Que no comparto nada con nadie".

Sobre los preparativos de su boda, nos aseguraba que "no estoy nerviosa porque yo creo que los preparativos los voy a alargar lo máximo posible porque me da mucha ilusión, nos da nos hace mucha ilusión" y, además, nos desvelaba que quizás tengan que posponer la fecha: "No, para abril no llegamos, está claro que no llegamos, está claro que no llegamos".

La decisión sobre el vestido

Eso sí, Ana María nos aseguraba que "estoy súper contenta, súper feliz de que la vida me haya dado esta sorpresa" y nos confesaba que el "vestido sí lo he pensado, la verdad, ¿para qué te voy a engañar? Lo he pensado, lo tengo claro", por lo que ya tendría una idea de cómo quiere vestir el día más importante de su vida.

En cuanto a Carmen Borrego y su participación en 'Supervivientes' nos explicaba que lo está haciendo "fenomenal para lo duro que lo están pasando. Oye, sin fuego, sin comida y está aguantando ahí como una campeona. Yo le doy, vamos, le mando toda mi fuerza. Ojalá pudiese yo ir a verla, como un pajarillo, claro, como un pajarillo por allí y decirle que siga adelante, que lo está haciendo muy bien".

Por último, dejó claro que no quiere opinar nada acerca del comportamiento de Ángel Cristo Jr y sobre lo que ha declarado de su madre: "Pues que no me voy a meter en camisa de once varas porque yo realmente no sé ni lo que ha pasado. Y mira, yo ya bastante tengo con lo mío. Ellos sabrán lo que ha hecho uno, lo que ha hecho otro y quién soy yo para juzgarlo, ¿no?".