¿Primera pareja de 'Supervivientes' a la vista? La complicidad de Laura Matamoros y su compañero de playa, Kiko Jiménez, ha traspasado la pantalla. Tanto los colaboradores del programa, como el propio presentador, Jorge Javier Vázquez, han percibido ese buen rollo que hay entre los concursantes, ya sea como amigos o algo más.

Desde diversos programas de Telecinco no dudan en señalarlos como la posible primera pareja de 'Supervivientes'. Y es que los concursantes se llevan genial como pareja de juegos y ya se han hecho alguna que otra conficencia de caracter sexual ante las cámaras del programa.

Laura y Kiko se encontran viviendo en 'Playa Limbo', donde deberán recibir a los consursantes expulsados de la edición. El roce hace el cariño y después de haber protagonizado alguna pequeña discusión típica de la conviviencia, los concursantes han narrado algunas de las primera anécdotas de la dura superviviencia.

"Abrázame, que tengo frío"

Una de ellas tiene que ver con la caída de las temperaturas por la noche. Y es que Kiko ha confesado que Laura Matamoros le ha pedido que la abrace durante toda la noche: "No me eches en cara coger una sartén y no esto (dos esterillas) que yo no he pegado ojo porque estabas toda la noche 'abrázame que tengo frío'", ha bromeado el joven mientras Matamores se reía.

Además, la "pareja" ha compartido sus anécdotas más personales y hasta han hablado de sexo. Laura ha confesado que, si se queda hasta el fina del programa, habrá estado un año entero sin mantener relaciones sexuales: "¿Tú sabes la felicidad que es estar solo?", reflerxionaba la influencer. Aunque, eso sí, ha confesado que no le importaría que el programa metiese a algún "buenorro".

"Soy muy enamoradiza", ha continuado. "Tú vas abierta al amor. Tú vas abierta de par en par", ha asegurado Kiko.