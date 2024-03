'Supervivientes' arrancó su segunda gala con la primera expulsión del programa. La audiencia decidió que Lorena Marlote fuera la concursante que se debía despedir de la aventura. También se vivió el momento en el que el programa le comunicaba a Zayra Gutiérrez lo que ocurrirá con su futuro.

Los concursantes se enfrentaron también a la prueba de recompensa. Los dos grupos debían disputarse un juego en el que tenían que arrastrarse por el suelo con las manos atrás y sin utilizarlas empujando una pelota con la cabeza desde una punta de la playa hasta otra. El concursante de cada equipo que lo consiguiera en menor tiempo se convertía en el líder de la semana.

Gorka Ibarguren, Blanca Manchón, Pedro García Aguado y Arkano competían por lograr la mejor marca, pero no todos lo hicieron en las mismas condiciones. Las redes no pasaron por alto las trampas del ex concursante de 'El Conquistador' que no paró de impulsarse con las manos durante el trayecto.

Gorka ha hecho trampas, Blanca debería ganar esa ronda! #SVGala2 — Elliestiev Smirnov (@itselliestiev) 14 de marzo de 2024

Nos quieren colar que Gorka ha ganado este juego cuando en todo el camino se le ha visto haciendo trampas #SVGala2 pic.twitter.com/XOJFmMN8eY — Aysel🇮🇨 (@ayselgarciia) 14 de marzo de 2024

Gorka rey de hacer trampas #SVGala2 — Dolores Lipanela 🤠 (@callmepains) 14 de marzo de 2024

Gorka no fue el único. Ángel Cristo ni se cortó en disimular ante la organización e incluso llegó a quitarse las gafas y para impulsarse hasta llegar a la meta.

Qué broma es esta? Angel no ha parado de hacer trampas! #SVGala2 — ❣️🐺💙| 🤍Team Porta (@Raquelista3) 14 de marzo de 2024

Ángel cristo no ha podido hacer más trampas!!!!!#SVGala2 — Rachel_Bior (@BiorRachel) 14 de marzo de 2024

Las redes fueron conscientes de lo que estaba sucediendo y se lanzaron a comentarlo en redes sociales.