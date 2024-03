'La Fábrica de la Tele' ha pasado a formar al 100% de Mediaset después de que Adrián Madrid y Óscar Cornejo vendieran todas sus acciones al grupo de comunicación. Tras este inesperado movimiento, la productora daba un giro a sus redes sociales y cambiaba de logo y su nombre.

La antigua productora de 'Sálvame' ha pasado a llamar ahora 'Fabricantes Studio' y vienen cargados de novedades. Todavía no han dado pistas sobre en qué están trabajando, pero han puesto en marcha una campaña que está dando la vuelta a las redes con la que anuncia grandes cambios.

Han sido muchos los rostros que han querido mostrar su apoyo público a Óscar y Adrián en su nueva andadura profesional. Risto Mejide, Belén Esteban, Mercedes Milá, Chelo García-Cortés... han compartido unas palabras con ellos. También lo ha hecho Rocío Carrasco y con un mensaje que ha revolucionado a los seguidores.

"Fabricantes no hay camino, se hace camino al fabricar. Al fabricar cosas como ilusiones, como proyectos, y además, es lo que mejor se os da. Así que bienvenidos al medio, que siempre fue el vuestro. No quiero que se me olvide una cosa. Calentad, que salimos", dijo la hija de Rocío Jurado sin dar más detalles, pero dejando ver que están preparando un proyecto conjunto.