A Kike Calleja y Carmen Borrego les une una amistad de fuera y muchos años atrás, pero también hay encontronazos entre ellos, como bien hemos podido ver en sus primeros días de conviviencia en Honduras. Este episodio de desencuentro se emitió en la gala de 'Supervivientes' de los domingos que presenta Sandra Barneda.

Un 'pototi, ¿qué dices?' que entonaba Kike Calleja refiriéndose a la hermana de Terelu , hacía que esta mostrase su enfado: "Sabes que esas bromas no me van, sabes que con eso me has hecho daño". Pero Kike no se quedó callado: "Luego con los que te dicen de todo les pides perdón. Y me tocas la moral", le recriminaba Kike

"Vete a la mierda"

Carmen se mostró muy enfadada con su amigo: "Que te vayas a la mierda". Algo que no le gustaba al periodista: "Vete tú a la mierda". "Yo sé cosas que a ti te pueden joder y no las voy a utilizar aquí y lo que acabas de decir sabes que me j*", le advertía ella y este no dudaba en responder: "Yo a ti también y cuando te lo decía Kiko bien que te ibas de risas". Y Carmen no entendía que su amigo le hubiera hecho esta broma: "Encima él, es que no lo entiendo".

Kike Calleja hace una broma a Carmen Borrego con 'pototi' y ella le hace saber que no le ha gustado nada #ConexiónHonduras1 https://t.co/XGkPn7BAKo — Supervivientes (@Supervivientes) 11 de marzo de 2024

Borrego vs. Arancha del Sol

Pero el periodista no ha sido el único que ha tenido un encontronazo con la Borrego. Además del ya conocido desencuentro de la preconvivencia con Angel Cristo Jr, que en la gala de este pasado domingo tuvo un nuevo capítulo, la hija de María Teresa Campos también le ha querido poner el punto sobre las íes a Arancha del Sol, por su acercamiento al hijo de Bárbara Rey: "Yo me he portado muy bien contigo y si me hacen daño me gustaría que tuvieras una palabra de aliento", se sinceró Carmen.

Palabras que han suscitado reacciones negativas en redes sociales: "De verdad vergonzoso el machaque a Ángel Cristo orquestado por la Borrego y sus borreguitos la única que lo apoya Arancha"

Zayra vs. Ángel Cristo

Que las cosas entre Zayra y Ángel Cristo no carburan desde el minuto uno no es una novedad. Ambos concursantes chocaron en la preconvivencia, se nominaron mutuamente en la palapa, y la tensión entre ambos ha ido 'in crescendo'. La hija de Guti y el hijo de Bárbara Rey tuvieron un feo cruce de palabras en la playa durante una bronca en la que también estuvieron involucrados Mario y Miri, ambos también posicionados en contra del menor de la familia circense.

Todo vino por los desencuentros con Carmen Borrego: " A mí no me vais a manipular porque yo a Carmen no la he tratado mal", aseguraba Ángel. La discusión acabó con una peineta y un tajante "Vete a tomar por c..." de la hija de Arancha de Benito, a lo que Cristo reaccióno afeando su mala educación: "Eres una maleducada, con la familia que has tenido".

Aurah vs. Rocío vs. Pedro

Aurah Ruíz y Rocío Madrid no se entienden desde el principio del concurso y protagonizan sus primeras tensiones en la playa. Ambas hablan claro de su conflicto en el 'Oráculo de Poseidón', la asamblea donde los supervivientes resuelven sus cuentas pendientes. Y todo ha estallado.

"Dice que no se acuerda de las cosas que ha dicho de mí por detrás. No dices las cosas a la cara, pero si voy y te lo pregunto por lo menos que tengas los ovarios de decírmelo", le decía Aurah a la colaboradora de Crónicas Marcianas. "Yo no he sido falsa, lo que he hecho ha sido retirarme", entonaba Rocío.

Aurah le recriminó que nunca se hubiera acercado a ella para preguntarle por qué le pasaba: "Eres muy falsa y a los hechos me remito, muy mala". "No voy a entrar en tu juego", contestaba Rocío para terminar.

Aunque hubo un tercero en discordia en esta disputa. Pedro García Aguado intervino en el conflicto para decirle a Rocío que cuando Aurah no estaba, había dicho que ésta la caía mal. Tuvo su momento para hablar ante el oráculo y ante ella: "Dijiste que te caía como el culo". Rocío Madrid fue clara al decir que "me da bastante vergüenza ajena, porque estáis generando un conflicto, pero no voy a caer", aseguró la malagueña.