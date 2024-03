Después de un año de vetos, parece que Telecinco ha decidido frenar un poco y recuperar a algunos de los rostros que formaron parte de la cadena durante años. A la reciente incorporación de Rosa Benito a '¡De viernes!', se ha sumado un inesperado regreso a 'Fiesta'.

Este fin de semana el programa de Emma García sorprendía a sus espectadores cebando la llegada de una antigua colaboradora que durante años fue la protagonista de algunas de las polémicas más sonadas. Unas horas después, la presentadora desvelaba que Irene Rosales volvía a formar parte del programa.

La mujer de Kiko Rivera sorprendía con su regreso a Telecinco tras haber sido colaboradora de ‘Viva la vida’ hasta 2021. Irene Rosales decidió abandonar el espacio que presentaba Emma García ante las continuas polémicas familiares que tenía que afrontar.

Ahora ha decidido darle una segunda oportunidad a la televisión, pero lo hará únicamente para comentar ‘Supervivientes'. No tendrá que pronunciarse sobre ninguna otra polémica ni muchos menos hablar de su familia.

"La última vez que estuve en Telecinco fue pleno covid, no había público. Este verano haría tres años", confesaba en su vuelta. "No te puedo negar que he sido muy feliz porque me he cuidado yo, me he centrado en mí. Sigo disfrutando de mí y ahora estoy contenta de estar un ratito con vosotros para comentar ‘Supervivientes'", respondió ante la pregunta de cómo había llegado estos años alejada de los focos.