Kiko Hernández está viviendo uno de sus mejores momentos en lo que a lo personal se refiere. El colaborador acaba de casarse con Fran Antón en una íntima boda en Melilla con la que quiso dar un paso más en su relación con el actor.

En lo profesional su vida está un poco más estancada. El final de 'Sálvame' pilló por sorpresa a los colaboradores del programa que durante estos meses han estado buscando nuevas salidas profesionales tras el adiós del formato tras 14 años.

Kiko Hernández fue uno de los colaboradores escogidos para recorrer Latinoamérica con el nuevo reality de Netflix en el que participan algunos de los rostros más míticos del programa de Telecinco. Desde ese momento no se le ha vuelto a ver en televisión, pero parece que eso va a cambiar muy pronto.

El colaborador ha compartido un mensaje en sus redes sociales que han generado un gran revuelo entre sus seguidores y es que parece que su regreso es algo inminente y el próximo mes de marzo Kiko Hernández volverá por todo lo alto.

Kiko Hernández en ig pic.twitter.com/M6CisddZ21 — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) 22 de febrero de 2024

"El término 'BOMBA' no se repite desde que terminó 'Sálvame'... Hoy puedo decir que en marzo tenemos BOMBA y de las gordas con algo que acabo de firmar... Sin más...", escribió en un storie que compartió en su perfil de Instagram.

Por el momento no ha dado más detalles de lo que esconde este mensaje, pero los usuarios empezaron a especular que se podía tratar de su fichaje por 'Supervivientes'. Aunque parece que nada tiene que ver con eso. Kiko Hernández ha querido dejar claro que no ha fichado ni fichará por el reality de Telecinco. "Ni harto de vino", escribió sentenciando que eso no va a ocurrir.