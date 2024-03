Las reposiciones son una práctica habitual de muchas cadenas de televisión. Suele ser muy común, sobre todo en el late night, que muchos programas repitan sus emisiones para rellenar horas. 'Equipo de investigación' es uno de los que suele repetir muchas de sus emisiones tras el estreno de un programa nuevo, sin tener en cuenta que estás reposiciones puede tener consecuencias para sus protagonistas y eso precisamente es lo que ha manifestado Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel.

A través de sus redes sociales puso de manifiesto su deseo de no tener que revivir las imágenes referentes al caso de su "pescaíto" a través de un documental realizado por el programa que lleva por título Ana Julia Quezada: retrato de una asesina, haciendo un llamamiento para que lo retiraran inmediatamente.

"Señores, les ruego, tras seis años, que dejen de emitir cada mes los mismos vídeos de siempre. Nada aporta para la sociedad y ustedes seguro que consiguen cuota o publicidad con otra cosa. Quedó demostrado que su versión está lejos de lo que sucedió. La declaración de ella solo ensucia el nombre y la memoria de mi pequeño. Si ustedes nos aprecian, por favor, dejen de seguir difundiendo nuestro caso", escribió.

¡Lo hemos conseguido!@EqInvestigacion retira la emisión del documental respetando nuestro sentir. GRACIAS.



GRACIAS A TODA ESTA MAREA DE BUENA GENTE: periodistas, juristas,madres, padres, amigos 🫂

GRACIAS GABRIEL 🐟🌻



¡Qué quede lo bueno! 🐟🦋🌻 pic.twitter.com/OL03BQIb44 — Patricia Ramírez (@PatriRamirez_) 5 de marzo de 2024

Las redes sociales se volcaron con ella y consiguieron que el mensaje llegara hasta el equipo del programa que, al descubrir su deseo, no tardó en reaccionar. "Queremos pedirte disculpas y manifestarte que no volveremos a reemitir ese reportaje nunca más. Un fuerte abrazo", le respondieron a través de 'X' dejando claro que no volverán a emitir ese especial.