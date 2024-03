'Supervivientes 2024' llega a Telecinco el próximo jueves 7 de marzo. La cadena ya tiene todo listo para arrancar uno de los realities más extremos de la televisión. Ya sabemos que Arkano, Arantxa del Sol, Javier Ungría, Blanca Manchón, Ángel Cristo Jr., Lorena Morlote, Kike Calleja, Aurah Ruiz, Carmen Borrego, Zayra Gutiérrez, Pedro García Aguado, Rocío Madrid, Claudia Martínez, Mario González, Miri Pérez-Cabrero, Rubén Torres y Gorka Ibarguren saltarán del helicóptero en los próximos días.

Los concursantes ya han puesto rumbo a Honduras. Todos se han mostrado muy ilusionados y con ciertos temores ante esta dura experiencia que promete llenar horas de televisión en Telecinco. De hecho ya lo está haciendo. Los diferentes programas de la cadena ya han comenzado a hacer sus apuestas y la peor parada está siendo Carmen Borrego.

"Algunos no dan un duro por Carmen Borrego las primeras semanas. Entre ellos, Marta López", ha comentado Joaquín Prat en 'Vamos a ver'. "Para mí es una fantasía que Carmen esté allí. Que se tire del helicóptero... Mataría porque estuviera todo el tiempo posible. Pero es superduro", ha comentado por alusiones Marta López.

"El helicóptero será la prueba de fuego para ver si esta mujer acaba saltando o la tienen que llevar de nuevo al hotel", han añadido.

"Va a saltar, porque si no saltas, no cobras. Hasta que tú no saltas, tú no eres superviviente. Entonces tú por lo menos saltas y cobras", ha asegurado Isabel Rábago que también fue concursante de 'Supervivientes'.