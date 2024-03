Carlos Lozano ha vuelto a Telecinco. Tras su paso por 'Sálvame' el presentador desapareció de la televisión para centrarse en un estilo de vida en el que se mudó a una granja para vivir apartado del ruido y de la gran ciudad. Este viernes regresó a la cadena para hacer un repaso por su carrera televisiva y trayectoria profesional.

'¡De Viernes!' recibió la visita de Carlos Lozano, pero lo que seguro que no se esperaban era que cargase con dureza y sin cortarse ni un pelo, contra los nuevos directores de Mediaset.

"El que se cree alguien acaba muy mal... En esta cadena hay muchos presentadores y gente que se creen la hostia y no son nada", espetó haciendo referencia a la importancia de tener "los pies en la tierra" en el mundo de la televisión.

"Yo creo que hay mucha gente que no debería de estar. Y gente que no está y debería estar, pero la culpa no la tienen ellos, la tiene la directiva, que son los que contratan", aseguró sin desvelar nombres.

"Aquí hay una cosa bien clara. Antes, cuando hacías televisión, si el programa no funcionaba, a la mierda el programa. Ahora no. Ahora te mantienen un programa con una audiencia muy baja y a tirar, tirar y tirar. Eso aburre a la cadena, al público y a todo el mundo", dijo sin miramientos en una clara alusión a los nuevos directores de contenido del grupo de comunicación.

Carlos Lozano dando en el clavo, en cuanto a Mediaset y sus #audiencias pic.twitter.com/4BAeSk9cVg — M 📺 (@casasola_89) 2 de marzo de 2024

"La culpa no es de los presentadores, es de los directores de contenido", detalló. "Un director de contenido tiene que estar actualizado, saber de qué va la movida y todo porque hay directores de contenido que se tiran toda la vida hasta que se jubilan... Hay gente joven que tiene ideas maravillosas y que hacen una televisión activa", concluyó dejando de piedra a los presentes en el plató.