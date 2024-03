La Ruleta de la Suerte sigue protagonizando auténticos momentazos en antena después de que el propio presentador, Jorge Fernández, hiciese una confesión inesperada. En las casi dos décadas que lleva el programa en emisión ininterrumpida (tuvo versiones anteriores en otras cadenas) se han vivido cosas muy sorprendentes y, a estas alturas del programa, es complicado que el propio presentador haga confesiones que no se haya emitido antes.

En el último programa, a raíz de un panel resuelto, Jorge Fernández habló de uno de sus problemas más comunes y conocidos por los miembros del equipo. Fue su compañera Laura Moure la que preguntó al presentador por el tema. El panel se ha resuelto con la siguiente frase: "Alguien se queda dormido en un coloquio". Ante esta afirmación, Moure le ha preguntado al presentador si le había pasado alguna vez, sabiendo que este escondía algo.

Entre risas, Jorge confesó. "Pocas veces pasa, porque hay algunos coloquios que... te quedas dormido tú, pero los contertulios, a veces, también". Señaló de primeras. Moure recibió el guante y le hizo una cuestión que puso nervioso al presentador. "¿A ti no te ha pasado? Con la facilidad que tienes...", ha expresado la presentadora.

Jorge, riéndose le reprochó la pregunta: "Tú cada vez que hablamos de dormir... A mí me ha pasado", terminó diciendo. "Dudo mucho que no te haya pasado", afirmó Moure que, después de tantos años trabajando con el alicantino ya le conoce a la perfección. "Sí, de estos programas que vas de invitado a programas. Son largos, doce horas y están grabando. Desconecto totalmente y se me empiezan a cerrar los ojillos... No del todo, pero me ha llegado a pasar"

La confesión de Jorge Fernández

Parecía que el tema se había cerrado con esta última reflexión, pero el presentador quiso añadir un último comentario al respecto, dejando entender que también le había pasado en temas relacionados con el programa. "Y no te cuento nada más porque influye aquí, a la Ruleta también y no voy a contar lo que me pasa aquí a veces, no lo voy a contar, pero también desconecto".

Una auténtica revelación la que hizo el presentador y que dejó estupefacto a muchas personas dentro del público. Desde hace años se sabe que los programas de la Ruleta de la Suerte se suelen grabar seguidos, por lo que igual en un día realizan tres o cuatro episodios. Un trabajo intenso y que puede acabar pasando factura al final de la jornada.