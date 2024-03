La relación entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia sigue trayendo cola. La pareja todavía no ha confirmado si son novios, pero siguen acaparando titulares y horas de televisión. Se han convertido en el blanco de los fotógrafos y mientras ellos siguen manteniendo el hermetismo, son muchos los que comentan y se pronuncian sobre ellos.

En los últimos días, las miradas también se han centrado en los ex de ambos. La novia de él acudió a televisión para contar que él le seguía escribiendo y el de ella, ha hecho exactamente lo mismo. 'TardeAR' recibió la visita de Alberto, un chico con el que supuestamente estaba quedando la hija de Terelu Campos cuando salieron a la luz las fotografías.

Según él contó, estuvieron saliendo desde finales de noviembre, cuando se conocieron en un bar de Madrid, hasta que se publicaron las polémicas imágenes del beso. De hecho comentó que unos días antes iban a quedar para intentar arreglar lo suyo. "Nos echábamos de menos, era para poder vernos". Sin embargo, Alejandra nunca fue a la cita y, además, dejó de contestar sus mensajes.

Mientras él contaba que Alejandra insistió en conocer a las familias, Terelu Campos irrumpió en el programa para desmentir lo sucedido. "Me ha mandado un mensaje ahora mismo porque está indignada con lo que estás diciendo", explicó Silvia Taulés. "Ella me dice que nunca te presentaron como novio, que sí que te conoce, pero no como novio. Considera que lo estás haciendo para hacerte famoso porque sabías quién era Alejandra y querías salir en la tele."

"Al igual que a Terelu le pueda molestar que esté aquí sentado, a mi familia también le molesta que me nieguen", contestó el joven. "A mí lo que me molesta es que diga, a día de hoy, que no me conoce", terminó diciendo.