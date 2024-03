'Supervivientes 2024' llega a Telecinco el próximo jueves 7 de marzo. La cadena ya tiene todo listo para arrancar uno de los realities más extremos de la televisión y la lista de concursantes confirmados está prácticamente lista.

A la espera de que se terminen de conocer todos los nombres, ya sabemos que Carmen Borrego, Kike Calleja, Arkano, Arantxa de Sol, Lorena Marlote, Ángel Cristo, Lorena Manchón, Javier Hungría y Zayra Gutierrez y Pedro García Aguado, Claudia y Mario de 'La isla de las tentaciones' y Miri Pérez saltarán del helicóptero en apenas unos días. La expectación es mayúscula y algunas personas cercanas a ellos se han pronunciado sobre lo que piensan de los fichajes.

Lydia Lozano ha respondido a los micrófonos de Europa Press que opina de la participación de su amiga en el reality. "Me parece maravilloso. No le he mandado ningún mensaje todavía, porque creo que tiene petado el móvil", confesó.

"Yo no me enfado porque no me lo dijese. Es normal, es una profesional, no se puede contar", añadió Lydia desvelando que no se enteró por su amiga de su participación. "Es que es tan ridículo. No se puede contar", defendió.

"Con Kike Calleja vas con ventaja, espero que Kike no sea la Chelo de Isabel Pantoja y esté ‘ya voy, ya voy, ya voy'", añadió la periodista a modo de mensaje hacia su excompañera. "Quiero ver a la Carmen divertida, quiero ver a la Carmen que se rebota."

"Yo la conozco muy bien, y he estado encerrada con ella en ‘Sálvame Okupa’ cuando el famoso tartazo. Ahí nos hicimos muy amigas. Sé muchísimas cosas de ella que nunca contaré ni aunque se cayese de la noria y me llamaran a plató para contarlo", término diciendo asegurando que su amiga tiene mucho "carácter".